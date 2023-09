مقتل وإصابة تسعة ضباط مصريين بعد انقلاب ناقلة محملة بالذخائر في مدينة العاشر من رمضان

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري مساء اليوم عن مقتل وإصابة 9 من الضباط بعد تعرض أحد الناقلات العسكرية الى حادث انقلاب مفاجئ بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان شرقي مدينة القاهرة، ولم يحدد عدد القتلى في صفوف الجيش.

وذكر المتحدث العسكري أن الحادث وقع خلال الأنشطة التدريبية المخططة وخلال قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر في منطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، حيث تعرضت ناقلة عسكرية محملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ أدى الى مقتل وإصابة تسعة من الضباط والجنود.

وشدد المتحدث العسكري بأنه تم "اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة". وقدم تعازي الجيش إلى أسر عائلات القتلى والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن طبيعة النشاط التدريبي.