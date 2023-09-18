العراق: مقتل ستة عناصر من القوات الأمنية في إقليم كردستان بقصف طائرة مسيرة

اشار البيان إلى أن القصف استهدف مطار عربت الصغير الواقع جنوب مدينة السليمانية، والذي يستخدم للطائرات الخاصة برشّ المبيدات الزراعية.

ذكر جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية في بالعراق في بيان، مقتل ستة عناصر من قواته وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في إقليم كردستان العراق، إثر قصف "بطائرة مسيّرة"، اليوم الاثنين، استهدف مطاراً زراعياً في محيط السليمانية، مشيرا إلى أن القصف استهدف مطار "عربت" الصغير الواقع جنوب مدينة السليمانية، والذي يستخدم للطائرات الخاصة برشّ المبيدات الزراعية.

وأكد البيان على أنه "للأسف أسفر القصف عن استشهاد ثلاثة من رفاقنا البيشمركة في قوة مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح" وأفاد عن "فتح تحقيق شامل" بما وصفه "الجريمة الإرهابية التي ارتكبها خدم أجانب وجواسيس محليون".

وذكر البيان أنه "من أجل سلامة التحقيق سنحافظ على سرية المعلومات وفي المستقبل سنكشف الحقيقة لشعب كردستان".

ونادرا ما تستهدف القوات الأمنية في كردستان بهجوم كهذا، على الرغم من أن الإقليم المتمتع بحكم ذاتي يشهد مراراً قصفاً ينسب إلى تركيا وإيران، يستهدف فصائل كردية معارضة من كلا البلدين، ومتواجدة في شمال العراق منذ عقود.

وفي السياق قتل، أمس الأحد، أربعة مقاتلين بينهم "مسؤول كبير" من حزب العمال الكردستاني بقصف "طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي"، استهدف سيارتهم في منطقة سنجار في شمال العراق، وفق بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

وفي نيسان/ابريل المنصرم، اتهم العراق تركيا بشنّ "قصف" في محيط مطار السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق.

ووقعت تلك الضربات تزامناً مع تواجد قوات أميركية وقائد قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن، في المطار.

وكانت حينها تركيا قد أغلقت أجواءها أمام الطائرات الآتية من مطار السليمانية والمتجهة إليه.

وبررت أنقرة هذا الإجراء باتهام مقاتلي حزب العمال الكردستاني بتكثيف أنشطتهم في القطاع، بل وانتقدت "اختراق" المنظمة "الإرهابية" للمطار.

ويقع شمال العراق منذ عقود في مرمى نيران النزاع الدائر بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيماً "إرهابياً". وتقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.