قال الجيش إنه تم خلال التظاهرة تم تفجير عدد من العبوات الناسفة، حيث استخدمت قوات الجيش وسائل مكافحة الشغب،و تمكنت من تفريق المتظاهرين دون وقوع إصابات

لليوم الرابع على التوالي عاد الفلسطينيون للتظاهر على السياج الحدودي في قطاع غزة مع إسرائيل، أمس الإثنين، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن المئات من المتظاهرين الفلسطينيين اجتمعوا على الحدزد".

وقال الجيش إنه تم خلال التظاهرة تفجير عدد من العبوات الناسفة، حيث استخدمت قوات الجيش وسائل مكافحة الشغب،و تمكنت من تفريق المتظاهرين دون وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد هاجم، الجمعة المنصرمة، ثلاث مواقع لحركة حماس خلال الاشتباكات العنيفة التي وقعت بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة. ووفقا لتقارير فلسطينية، الهجوم كان تجاه موقع في حي الزيتون شرقي القطاع ولم يتسبب بأي إصابات.

واصيب، الأحد المنصرم، ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين عندما استأنفت الفصائل الفلسطينية في القطاع "مسيرات العودة"، بهدف "دخول الأراضي الإسرائيلية" ونتيجة لذلك، ظلت المعابر الحدودية من وإلى غزة مغلقة، بعد أن أغلقتها إسرائيل بمناسبة عطلة رأس السنة اليهودية.

وفي السياق تظاهر المئات من الفلسطينيين، اليوم في عدة مواقع على السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة قاموا خلالها بإحراق الإطارات، وذكر مسؤول أمني إسرائيلي أن الأحداث الرئيسية تجري بشكل أساسي في خان تونس جنوبي القطاع وفي جباليا شمالها، وتنتشر القوات الإسرائيلية على طول السياج الحدودي.