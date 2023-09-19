رئيس الوزراء الإسرائيلي يدعو إيلون ماسك إلى مكافحة معاداة السامية عبر منصة "اكس"

نتنياهو:"أنا أدرك أنكم عازمون على مكافحة أي شكل من أشكال الكراهية الجماعية للشعب التي تستهدفها معاداة السامية وآمل أن تنجحوا في ذلك"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للملياردير صحاب شركتي "تيسلا" و"سبايس اكس" إيلون ماسك، "أنا أدرك أنكم عازمون على مكافحة أي شكل من أشكال الكراهية الجماعية للشعب التي تستهدفها معاداة السامية وآمل أن تنجحوا في ذلك. هذه ليست بمهمة سهلة لكني اشجعكم على إيجاد توازن"، مشيرا إلى "المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وضرورة ضبط المضامين".

وأكد نتنياهو لإيلون ماسك على أنه "يتصدر عملية الابتكار الأكبر في العصر الجديد وربما على الاطلاق"وأضاف "إنه يشق طريقا سيغير وجه البشرية وكذلك وجه دولة إسرائيل" موضحا أنه يريد "اقناعه بالاستثمار في إسرائيل خلال السنوات المقبلة" وتابع "أظن أننا نجد أنفسنا اليوم عند منعطف للبشرية جمعاء وعلينا الاختيار بين النعمة أو النقمة".

ومن جهته قال إيلون ماسك إنه لا يمكنه الحؤول دون نشر كل رسائل الكراهية والحقد عبر منصة "اكس" التي باتت تضم "550 مليون مستخدم شهري". وأكد ماسك الذي يثير جدلا، أنه "ضد كل الهجمات على أي مجموعة من الأشخاص مهما كانت هذه المجموعة".وأضاف "أنا مع كل ما يؤدي إلى تطور البشرية ويسمح لنا في نهاية المطاف بأن نصبح حضارة بشرية ندرك فيها طبيعة الكون. لا يمكننا الوصول إلى هذه النتيجة مع وجود الكثير من الصراعات الداخلية والحقد والسلبية" وأكد "كل رياضة تحتاج إلى حكم" داعيا إلى تجنب سباق محموم إلى الذكاء الاصطناعي كما هي الحال مع الأسلحة النووية.

وفي السياق أعلن الرجلان عبر "اكس" انهما سيجريان مقابلات متبادلة. وخلال حديثهما الودي جدا أعربا مرارا عن احترامهما الواحد للآخر، وتركز الحديث خصوصا على الذكاء الاصطناعي ومنافعه المحتملة ومخاطره على المجتمع.

وكان إيلون ماسك، قد هدد قبل فترة قصيرة رابطة مكافحة التشهير ADL التي تحارب معاداة السامية والعنصرية، بملاحقات قضائية. وهو يعتبر أن هذه المنظمة الحكومية جعلت المعلنين ينفرون من شبكة التواصل الاجتماعي من خلال اتهامات لا أساس لها برأيه، بشأن الانتشار السريع لخطاب الكراهية عبر المنصة التي اشتراها في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وانطلق، أمس الإثنين، الاجتماع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع ايلون ماسك، وتركز الاجتماع بين الاثنين حول "بركات ولعنات" تكنلوجيا الذكاء الإصطناعي، ماسك هو مؤسس شركة تسيلا وصاحب منصة"إكس"، معروف كشخصية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة.