تقرير: إصابة ما لا يقل عن شخصين في انفجار في موقع عسكري جنوب قطاع غزة

ورجحت تقارير في غزة أن يكون حادث عمل، نظرا لمكان الحادث، بعد حوادث أخرى مماثلة، في ما وقع حادث مماثل قبل يوم واحد في موقع لحركة الجهاد

وسط تصعيد مستمر لليوم الخامس على التوالي على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع قطاع غزة، وقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، جنوب قطاع غزة أدى إلى إصابة شخصين في موقع عسكري تابع لحركة حماس بالقرب من خان يونس، وأفادت التقارير أن أحد الجرحى الفلسطينيين في حالة خطيرة.

ورجحت تقارير في غزة أن يكون حادث عمل، نظرا لمكان الحادث، بعد حوادث أخرى مماثلة، في ما وقع حادث مماثل قبل يوم واحد في موقع لحركة الجهاد أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

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