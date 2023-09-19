الجيش الإسرائيلي يجري قياسات لمنازل ثلاثة فلسطينيين شاركوا في هجوم عيلي تمهيدا لهدمها

مسحت 4 منازل في قرية عوريف تعود لثلاثة فلسطينيين شاركوا في تخطيط وتنفيذ إطلاق النار في محطة الوقود قرب مستوطنة عيلي في 20 حزيران المنصرم أودت بحياة 4 إسرائيليين

قامت وحدة مؤلفة من جنود الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود الليلة (الثلاثاء)، بإجراء مسح لأربعة منازل في قرية عوريف في الضفة الغربية تعود لثلاثة فلسطينيين شاركوا في تخطيط وتنفيذ عملية إطلاق النار في محطة الوقود قرب مستوطنة عيلي في 20 حزيران (يونيو) المنصرم، قُتل فيها إليشع أنتمان، وهرئيل مسعود، ونحمان شموئيل موردوف، وعوفر فيرمان وأصيب آخرون.

يهدف الإجراء إلى هدم تلك المنازل بحكم اعتبار ذلك عقابا للمنفذين الذين أدت أعمالهم إلى إزهاق أرواح إسرائيليين فضلا عن أهمية تبليغ رسالة ردع.

كما اعتقل الجنود فلسطينيين وعثروا على سكين في مخيم العروب للاجئين، وخلال العملية ألقى المشتبه بهم الحجارة على القوات التي ردت بإجراءات لتفريق المظاهرات. كما تم اعتقال مطلوب آخر في كفر عزون ومصادرة مفرقعات نارية في قرية دير سامت (التي تبعد 12 كم عن الجنوب الغربي لمدينة الخليل).

IDF جنود الجيش الإسرائيلي يجرون مسحا لمنزل أحد مرتكبي هجوم عيلي الذي أودى بحياة 4 إسرائيليين في حزيران المنصرم، 18 أيلول 2023.

خلال تواجد القوات الإسرائيلية في قرية الدوحة (بيت لحم)، قام المشتبه بهم بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وعبوتين ناسفتين فيما رد الجنود بوسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار في الهواء.

وأثناء خروج القوات حدثت اضطرابات عنيفة علقت خلالها آلية عسكرية وتعرضت المركبة لبعض الضرر وتم تخليصها بعد وقت قصير. بالإضافة إلى ذلك، ألقى مجهولون في قرية بلاطة (قرب نابلس) عبوتين ناسفتين باتجاه القوات.