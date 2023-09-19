الجيش الإسرائيلي يكشف عن دبابة باراك ويصفها بـ "دبابة المستقبل"

بعد أكثر من خمس سنوات من التطوير والإنتاج أعلنت مديرية العربات والمدرعات (MNATC) في وزارة الأمن الإسرائيلية، والذراع البري وسلاح المدرعات ولواء "آثار الحديد"

بعد أكثر من خمس سنوات من التطوير والإنتاج أعلنت مديرية العربات والمدرعات (MNATC) في وزارة الأمن الإسرائيلية، والذراع البري وسلاح المدرعات ولواء "آثار الحديد" (401) في الجيش الإسرائيلي، تكشف لأول مرة عن دبابة مستقبل الجيش الإسرائيلي - دبابة باراك، وفق ما جاء في بيان للجيش الإسرائيلي.

IDF Spokesperson دبابة الجيل التالي التابعة للجيش الإسرائيلي، ميركافا مارك 5، أو "باراك" (البرق).

هذا النموذج المتقدم من الدبابات مزود بقدرات استشعار ومعالجة أمامية قائمة على الذكاء الاصطناعي، والقدرة على الكشف عن العدو وإنشاء أهداف للقوات المقاتلة في ساحة المعركة، والقتال المغلق الكامل على أساس المراقبة المحيطية بزاوية 360 درجة وخوذة "طيارين" للقائد، وشاشات اللمس المتعددة، ووحدات التحكم المتقدمة في العمليات، والتكيف مع المواقف القتالية المتغيرة وتحسين القدرة على الصمود.

IDF Spokesperson دبابات الجيل التالي التابعة لقوات الأمن الإسرائيلية، ميركافا مارك 5، أو "باراك" [البرق]، تصطف في قاعدة عسكرية.

بل إن هذه ليست سوى بعض من قدرات الدبابة الجديدة التي دخلت هذه الأيام الخدمة بإطار الجيش الإسرائيلي، يضيف البيان.