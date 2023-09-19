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وزير الدفاع الروسي يصل الى ايران في زيارة رسمية

i24NEWS

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تُظهر صورة المنشورة التي التقطت وأصدرها المكتب الصحفي الرئاسي الروسي ، في 21 أبريل 2022، وزير الدفاع الروسي سيرجي شيوغو يتحدث مع الرئيس الروسي خلال اجتماعهما في الكرملين في موسكو.
Handout / Russian Presidential Press Office / AFPتُظهر صورة المنشورة التي التقطت وأصدرها المكتب الصحفي الرئاسي الروسي ، في 21 أبريل 2022، وزير الدفاع الروسي سيرجي شيوغو يتحدث مع الرئيس الروسي خلال اجتماعهما في الكرملين في موسكو.

وقال الوزير كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية إن هذه الزيارة "ستساهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية-الايرانية وستشكل محطة مهمة في تطوير التعاون"

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الى ايران، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تشكل "محطة مهمة" للتعاون العسكري بين موسكو وطهران التي تواجه اتهامات بتزويد روسيا مسيّرات تستخدم في هجومها في أوكرانيا.

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وقال الوزير كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية إن هذه الزيارة "ستساهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية-الايرانية وستشكل محطة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".

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