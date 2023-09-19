تقرير: محاولات لإقناع هاليفي ورئيس الموساد لتوقيع "تحالف دفاعي" بين إسرائيل والولايات المتحدة

وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر يحاول منذ أسابيع اقناع هاليفي وبارنياع، حيث يعارض الجهاز الأمني الإسرائيلي الأمر منذ سنوات

ناقش وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر خلال الأسابيع الأخيرة مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد ددي بانياع في محاولة لاقناعهم دعم المبادرة للتوقيع على تحالف دفاعي أمني مع الولايات المتحدة، جاء هذا بحسب ثلاثة مصادر إسرائيلية وامريكية مطلعة على الموضوع خلال حديثها مع موقع "والا".

بدون دعم رئيس هيئة الأركان ومسؤولين آخرين في جهاز الأمن سيكون من الصعب جدا دفع عملية من هذا القبيل، على مدار سنوات الجهاز الأمني وخصوصا الجيش الإسرائيلي عارضوا التوقيع على "التحالف الدفاعي" مع الولايات المتحدة بزعم أن مثل هذا التحالف يمكنه أن يلحق الضرر بحرية عمل إسرائيل تنفيذ نشاطات عسكرية مخطط لها في الشرق الأوسط.

وسيتم طرح القضية للنقاش خلال الاجتماع بين رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس بايدن في نيويورك غدا الأربعاء، وكان درمر طرح مبادرة "التحالف الدفاعي" خلال حديثه في البيت الأبيض منتصف آب/أغسطس مع مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث عرض على إدخال "التحالف الدفاعي" كمركب اضافي في الصفقة التي تحاول الولايات المتحدة التوصل اليها مع السعودية وإسرائيل، الى جانب "التحالف الدفاعي" الذي تطالب به السعودية لنفسها.

وذكر التقرير أن مستشاري الرئيس الأمريكي لم يكونوا متحمسين للفكرة وقالوا إن الانشغال بها حاليا "سيزيد" تعقيدات اضافية على الاتصالات مع السعودية ويبعد الانتباه عن المحاولة لدفع اتفاق تطبيع بين البلدين. ولفت التقرير إلى أن درمر مقتنع إنه لو غير قادة الجهاز الأمني رأيهم ودعموا الخطوة فإنه يمكنها تغيير موقع البيت الأبيض حيالها.

وأشار التقرير إلى أن رئيس القسم الاستراتيجي في هيئة الأركان طال كالمان اجتمع خلال الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية وفاجئهم عندما لم يستبعد مبادرة "التحالف الدفاعي" لدرمر مشيرا الى أن الجيش الإسرائيلي سيدرس اي مبادرة من هذا القبيل حين تعرض أمامه.