أثارت تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، موجة من الجدل والتهكم على مواقع التواصل بعد ربطه بين اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل وإعصار دانيال الذي ضرب أجزاء من أوروبا وشمال إفريقيا وتسبب بكارثة في مدينة درنة الليبية.

وقال قيس سعيد منتقدا المعارضة، خلال اجتماع أشراف عليه، مساء أمس الاثنين، ضم رئيس الحكومة وبعض الوزراء، “وبعد ذلك يتحدثون عن مأساة أخوتنا الليبيين وإعصار دانيال. ألم يكلفوا أنفسهم عناء التساؤل عن سبب اختيار هذه التسمية، وهي لنبي عبري؟".

وأضاف الرئيس التونسي مفسرا للكارثة: “لأن الحركة الصهيونية تغلغلت وتم ضرب العقل والتفكير. وهو في حالة غيبوبة فكرية تماما. من إبراهام إلى دانيال. واضحة جدا” في محاولة للربط بين اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل وتسمية الإعصار.

تصريح الرئيس التونسي أثار جدلا واسعا، حيث اعتبر البعض أنه “أخطأ” حين حاول “تسييس” كارثة طبيعية، وخاصة أن تسمية الكوارث الطبيعية يتم تحديدها مسبقا من قبل العلماء ولا علاقة لها بالسياسة.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد أكد في بيان، أمس الإثنين، مقتل 112 سورياً، بينهم عائلات برمّتها، فيما لا يزال أكثر من مئة آخرين في عداد المفقودين.