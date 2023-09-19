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مقتل فلسطيني باشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومحتجين عند السياج الحدودي مع غزة

i24NEWS

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متظاهرون فلسطينيون يحرقون الإطارات خلال اشتباكات مع جنود إسرائيليين على طول الحدود بين إسرائيل وغزة في 15 سبتمبر 2023.
Mohammed ABED / AFPمتظاهرون فلسطينيون يحرقون الإطارات خلال اشتباكات مع جنود إسرائيليين على طول الحدود بين إسرائيل وغزة في 15 سبتمبر 2023.

تظاهر نحو 200 فلسطيني في اربعة مواقع عند السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة ستة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال اشتباكات عنيفة وقعت عند السياج الأمني بين إسرائيل وقطاع غزة. ولم يصدر اي تعقيب من الجيش الإسرائيلي حتى الآن. 

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وذكرت الصحة أن الشاب يوسف سالم يوسف رضوان قتل متأثرا بجروح أصيب بها عند الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين أصيب ستة آخرين بمناطق مختلفة قرب الحدود الشرقية للقطاع. 

ويشار إلى أن نحو 200 فلسطيني تظاهروا مساء اليوم في أربعة مواقع على عند السياج الحدودي مع القطاع، قاموا خلالها بإشعال الإطارات والقاء العبوات الناسفة، والتي ردت عليها من خلال استخدام وسائل لتفريق المظاهرات. 

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