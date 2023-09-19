الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية في جنين وسط تبادل كثيف لإطلاق النار

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسيطينيين ونحو 12 إصابات خلال الاشتباكات العنيفة خلال محاصرة الجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مسيرة للجيش من طراز "ماعوز" هاجمت قبل وقت قصير في مخيم جنين.

وأعلن ديوان رئيس الحكومة على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اطلاع متواصل بالتطورات في مخيم جنين.

وفي المقابل أعلنت كتائب عزالدين القسام، الذراع العسكري لحماس والجهاد الإسلامي عن تبادل كثيف لإطلاق النار في المكان بعد "الكشف عن قوة إسرائيلية خاصة" داخل المخيم، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، في إطار النشاط العسكري للجيش الإسرائيلي يقوم الجيش بمحاصرة مبنى يتواجد به مطلوب لقوات الأمن، وعلى ما ييدو ناشط لحركة حماس.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فإن قوات الجيش وحرس الحدود بمساعدة الشاباك يعملون على اعتقال فلسطيني مطلوب في جنين.

وكشف الهلال الاحمر أنه تم نقل مصاب على مستوى البطن بالرصاص الحي خلال عمليت قوات الجيش الإسرئيلي.