وقالت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للمتمردين إن الوفد "عاد إلى العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء، بعد 5 أيام من المفاوضات التي أجراها مع الطرف السعودي

عاد وفد للحوثيين الثلاثاء إلى صنعاء بعد محادثات في السعودية وصفها أحد أعضاء مكتبهم السياسي بأنها كانت "جدية وإيجابية"، على رغم أنه لم يتم خلالها إعلان أي تقدم.

وقالت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين إن الوفد "عاد إلى العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء، بعد 5 أيام من المفاوضات التي أجراها مع الطرف السعودي في الرياض".ولم يصدر أي إعلان من السعودية حول مغادرة الحوثيين.

هذه أول زيارة علنية لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ باشرت السعودية في آذار/مارس 2015 حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة المدعومة من إيران بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء.

وتأتي هذه الزيارة بعد حوالى خمسة أشهر على زيارة قام بها وفد سعودي إلى صنعاء للبحث في عملية السلام.

وأكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" علي القحوم، أن عودة الوفد الى صنعاء هدفها "التشاور"، وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن الوفد عاد "للتشاور مع القيادة... وإطلاعها على نتائج المفاوضات".

وأكد أنه ستكون هناك "جولة جديدة... حيث اتسمت المفاوضات (في السعودية) بالجدية والإيجابية والتفاؤل في تجاوز التعثر والعقد" في ملفات مختلفة منها القضايا الانسانية وصرف رواتب الموظفين وتخفيف "المعاناة للشعب اليمني جراء العدوان والحصار".

وكانت السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن داعما للحكومة المعترف بها في مواجهة المتمردين، أكدت الأسبوع الماضي أنها تستضيف وفداً حوثياً لمناقشة عملية السلام في اليمن بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.