تقرير: وزير الخارجية الإسرائيلي : التطبيع مع السعودية "في متناول اليد" وسيجعل دول أخرى تنضم إليه

وقال كوهين: "أقدر أن اتفاق التطبيع مع السعودية ستنضم إليه دول إسلامية إضافية، معظمها سنية في أفريقيا وآسيا، باستثناء الدول المتطرفة" .

قدر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان "، أنه بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية الذي هو "في متناول اليد"، ستقوم الكثير من الدول بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال كوهين: "أقدر أن اتفاق التطبيع مع السعودية ستنضم إليه دول إسلامية إضافية، معظمها سنية في أفريقيا وآسيا، باستثناء الدول المتطرفة" .

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن "المملكة العربية السعودية لديها مصلحة لا تقل عن مصلحة إسرائيل في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل".