نتنياهو وأردوغان يبحثان التطبيع السعودي والأمن الإقليمي

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الثلاثاء، حيث بحث الجانبان عن فوائد العلاقات بين بلديهما.

وجاء في بيان إسرائيلي أن " رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس أردوغان ناقشا القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطبيع بين إسرائيل والسعودية".

كما أشار البيان الذي نشره مكتب نتنياهو على تويتر إلى تحسن العلاقات بين البلدين، وقرر الزعيمان “مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في التجارة والمسائل الاقتصادية والطاقة”.