نتنياهو وأردوغان يبحثان التطبيع السعودي والأمن الإقليمي

وجاء في بيان إسرائيلي أن " رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس أردوغان ناقشا القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطبيع بين إسرائيل والسعودية".

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الثلاثاء، حيث بحث الجانبان عن فوائد العلاقات بين بلديهما.

وجاء في بيان إسرائيلي أن " رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس أردوغان ناقشا القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطبيع بين إسرائيل والسعودية".

كما أشار البيان الذي نشره مكتب نتنياهو على تويتر إلى تحسن العلاقات بين البلدين، وقرر الزعيمان “مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في التجارة والمسائل الاقتصادية والطاقة”.

https://twitter.com/i/web/status/1704329755162550530 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

كما شكر نتنياهو أردوغان "على التعاون المثمر من قبل الأجهزة الأمنية في بلديهما، والذي أحبط النية الخبيثة للخلايا العدائية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في إسطنبول، وبالتالي إنقاذ الأرواح".

وأضاف أن “الزعيمين وجها دعوات متبادلة لزيارة إسرائيل وتركيا؛ وتم الاتفاق على تنسيق الزيارات التي ستتم قريبا”.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أردوغان مهتم بترتيب زيارة لإسرائيل قريبا، مستشهدا برغبته في إحياء الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية في 29 تشرين الأول/أكتوبر بالصلاة في المسجد الأقصى.

وفي بيان رسمي على تويتر، بعد لقائه نتنياهو، قال أردوغان: “أتمنى أن تكون مشاوراتنا مفيدة لبلدنا ومنطقتنا”.