الشرطة تحقق بملابسات قضية سرقة دبابة من قاعدة عسكرية شمالي إسرائيل

ملابسات قضية سرقة الدبابة العسكرية لا زالت غير واضحة ويجري تحقيق مشترك للشرطة والجيش الإسرائيلي حول القضية

فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا مشتركا مع الجيش الإسرائيلي حول ملابسات قضية سرقة دبابة من قاعدة عسكرية إسرائيلية للتدريبات الليلة بالقرب من مفترق الياكيم، شمالي إسرائيل.

وأبلغ ممثل من قبل وزارة الأمن الإسرائيلية للشرطة عن السرقة ، ومباشرة بدأ محققون من لواء الساحل بالتحقيقات، والذين نجحوا بعد فترة قصيرة بالعثور عليها في ساحة خردة بمنطقة نيشر القريبة.

ووفقا لتحقيقات أولية حول ظروف الحادث أن الدبابة لم تكن نشطة وسرقت من المكان لأسباب يجري التحقيق بها حاليا في هذه المرحلة. وأضاف البيان أن الحديث يدور عن هيكل دبابة من طراز "ميركافا 2" خرجت من الخدمة قبل سنوات طويلة، ولا تحتوي عن وسائل قتالية، وأجهزتها غير فعالة، وكانت موضوعة بمنطقة إطلاق نار مفتوحة للمتنزهين واستخدمت كمركبة ثابتة لتدريب الجنود.

ويشار الى أنه قبل نصف عام قام نشطاء في الاحتجاج ضد الإصلاحات القضائية بسرقة مدرعة شاركت بحرب يوم الغفران، وكانت تتواجد بموقع في الجولان، وتم أخذ هذه الدبابة كجزء من الاحتجاجات للمقاتلين الإسرائيليين من حرب يوم الغفران 1973 ضد الإصلاحات القضائية، حيث وضعت عليها وثيقة الاستقلال.

وكان من المفترض أن ترافق هذه الدبابة قافلة احتجاجية الا أن الشرطة أوقفت الشاحنة التي حملت الدبابة، وفهمت الشرطة من خلال التحقيقات أن الدبابة أخذت بدون إذن من قبل قادة الاحتجاج، وهؤلاء ممن قاتلوا في هضبة الجولان خلال حرب يوم الغفران.