الضفة الغربية: مقتل فلسطيني في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر قرب أريحا

كما ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في مخيم جنين الى اربعة بعد وفاة فلسطيني جراء اصابته خلال الاشتباكات ليلة أمس في المخيم

قتل فلسطيني (19 عاما) صباح اليوم في اشتباكات في مخيم اللاجئين عقبة جبر قرب أريحا، وبحسب الصحة الفلسطينية فإن القتبل هو ضرغام الأخرس أصيب برصاصة برأسه بنيران القوات الإسرائيلية التي داهمت مخيم اللاجئين لاعتقال مطلوبين.

كما ارتفع عدد القتلى خلال الاشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي دخلت مخيم جنين لتنفيذ عملية اعتقال الى أربعة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة عطا موسى من قرية مرقة والذي توفي بعد اصابته خلال الاشتباكات العنيفة أمس في مخيم جنين.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أنه خلال مداهمته لمخيم جنين قام مسلحون بإطلاق النيران تجاه القوة الإسرائيلية التي حاصرت منزل يتواجد به مطلوبين بهدف تنفيذ اعتقالهم، وافيد أن القوة استهدفت المسلحين باستخدام طائرة مسيرة من الجو. ولدى خروج القوة من المخيم صعدت مركبة عسكرية محملة بمقاتلين على عبوة ناسفة، وعلقت في أطراف جنين، قوة هندسية أنقذت المركبة ووقع تبادل لإطلاق النار خلال ذلك في المكان ولم يتم التبليغ عن أية إصابات.