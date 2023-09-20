مفوض الشرطة الإسرائيلية في "زيارة عمل" الى دبي

يرافق شبتاي في زيارة قائدة شعبة المخابرات في الشرطة الاسرائيلية وسيجري خلالها اجتماعات مع مسؤولين

انطلق مفوض الشرطة الإسرائيلي يعكوف شبتاي الليلة في زيارة عمل الى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية ، ويرافقه خلال الزيارة قائد شعبة المخابرات الرائد درور أسراف.

وسيجري الجانبان سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في سلك الشرطة المحلية والوزارات المختلفة ذات الصلة بالعمل مع الشرطة، وتم تنسيق الزيارة من قبل وحدة العلاقات الخارجية التابعة للشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن :"مفوض الشرطة سيعمل على تعزيز العلاقات الوثيقة التي بدأت خلال ولايته بين شرطة إسرائيل وشرطة دبي. هذه العلاقة تتمثل بالكفاح المشترك للجريمة المنظمة والإرهاب والزيارات المتبادلة".