الصحة الفلسطينية: إصابة 4 فلسطينيين خلال تظاهرة بالقرب من الحدود مع إسرائيل

نشبت توترات، اليوم الأربعاء على طول السياج الحدودي بين قطاع غزة و إسرائيل. وتظاهر عشرات الشباب الفلسطينيين في أربعة مواقع متفرقة بالقرب من السياج

نشبت توترات، اليوم الأربعاء، على طول السياج الحدودي بين قطاع غزة و إسرائيل. وتظاهر عشرات الشباب الفلسطينيين في أربعة مواقع متفرقة بالقرب من السياج. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، "أصيب اثنان من المتظاهرين بعد طلقات تحذيرية أطلقها جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزون بالقرب من الحدود". وفي تحديث لها، في وقت لاحق أفادت الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الإصابات في غزة إلى 4.

وتم تداول صور للبالونات الحارقة التي تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل على شبكات التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وكانت قد اندلعت مظاهرات بشكل شبه يومي على السياج الحدودي، مما أدى إلى اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على الجانب الآخر. وتعزو حركة حماس، هذه الأحداث إلى "انتهاكات الوضع القائم في المسجد الأقصى". لكن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، أفادت بأن الأسباب الحقيقية، بحسب مصادر في غزة، "مرتبطة بالخلاف بين حماس وقطر حول المنحة القطرية"، وبحسب مصادر مطلعة فإن الخلاف المالي يتعلق بكيفية دفع رواتب مسؤولي حماس في غزة.

MAHMUD HAMS / AFP متظاهرون فلسطينيون يسيرون بجوار السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل شرق مدينة غزة، في 19 سبتمبر 2023.

وتشير ترجيحات المستوى الأمني أن حماس طلبت من قطر زيادة دعمها، وهو الطلب الذي لم توافق عليه الدوحة بعد. ونتيجة لذلك، يُزعم أن زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، قام "بتنظيم المظاهرات للضغط على إسرائيل، على أمل أن تتوسط الأخيرة لدى قطر للاستجابة لمطالب الحركة".

MAHMUD HAMS / AFP متظاهر فلسطيني يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع إلى قوات الأمن الإسرائيلية عبر السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل شرق مدينة غزة، في 19 سبتمبر 2023.

وذكرت الصحة الفلسطينية أن الشاب يوسف سالم يوسف رضوان قتل متأثرا بجروح اصيب بها عند الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في حين أصيب ستة أخرون بمناطق مختلفة قر بالحدود الشرقية للقطاع.