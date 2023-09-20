شكر بن غفير بن إلياهو على "مساهمته الكبيرة في الأمن القومي". وأعلن مكتبه عن أن إليعيزر روزنباوم، نائب المدير العام الحالي، سيتولى منصبه اعتبارًا من 11 أكتوبر

أعلن المدير العام لوزارة الأمن القومي شلومو بن إلياهو، مساء اليوم الأربعاء، استقالته "لأسباب شخصية"، وقالد بن إلياهو"هناك العديد من التطورات داخل الوزارة بقيادة إيتامار بن غفير، بما في ذلك زيادة الميزانية وزيادة رواتب إنفاذ القانون والعمل التمهيدي لإنشاء الحرس الوطني"، في ما وشكر بن غفير بن إلياهو على "مساهمته الكبيرة في الأمن القومي". وأعلن مكتبه عن أن إليعيزر روزنباوم، نائب المدير العام الحالي، سيتولى منصبه اعتبارًا من 11 أكتوبر/تشرين الأول الوشيك.

وأشار بن إلياهو إلى أنه “لقد أبلغت مؤخرا وزير الأمن القومي بنيتي ترك منصبي كمدير عام”، معربا عن امتنانه لإيتامار بن غفير على الفرصة التي أتيحت له، لكن العديد من وسائل الإعلام تشير إلى أن رحيله قد يكون لأسباب أخرى.

وذكر موقع “واينت” الإخباري، دون ذكر المصادر، أن "بن إلياهو يشعر بالإحباط من نهج الوزير غيتمار بن غفير. ويشتبه في أن قلقه الأساسي يتعلق بحضوره الإعلامي واستخدامه أساليب عدوانية على حساب قوات الشرطة وإدارة السجن" وقال مصدر لم يذكر اسمه، إن “الرحيل المفاجئ لبن إلياهو صاحب الخبرة الإدارية الطويلة، يشير إلى مدى تدخل الوزير في عمله”.