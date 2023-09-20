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الشاباك: مهرّبو المواد المتفجرة داخل ملابس في معبر أيريز هم من محرري صفقة شاليط

i24NEWS

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مواد متفجرة صادرتها السلطات الإسرائيلية على حدود غزة
Crossings Authority in the Ministry of Defenseمواد متفجرة صادرتها السلطات الإسرائيلية على حدود غزة

يظهر التحقيق أن عرفات النتشة ومحمد أبو عوض اللذين أطلق سراحهما في صفقة جلعاد شاليط هما المتورطان في عملية التهريب بتوجيه من حماس

أظهر تحقيق للشاباك، اليوم (الأربعاء)، أن عملية تهريب المواد المتفجرة التي تم إحباطها من قبل قوات الأمن في معبر كرم أبو سالم بداية الشهر الجاري تم تنفيذها بتوجيه من حماس في قطاع غزة، وعلى خلفية ذلك، صدر قرار بإغلاق المعبر، من قبل رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي بعد التشاور مع وزير الأمن يوآف غالانت. 

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ويظهر التحقيق أيضا أن عرفات النتشة (أصله من الخليل وأبعد إلى غزة عام 1994) ومحمد أبو عوض (نابلس) اللذين أطلق سراحهما في صفقة جلعاد شاليط- الجندي الإسرائيلي الذي خطفته حماس– هما المتورطان في عملية التهريب.

Shin Bet communication
Shin Bet communicationعرفات النتشة ومحمد أبو عوض أطلق سراحهما في صفقة مقابل تحرير الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط الذي اختطفته حماس عام 2006 وحرر في صفقة عام 2011.

وبحسب التقرير في واينت فإن تورط النتشة، وأبو عوض يشير إلى تورط "مقر الضفة الغربية" التابع لحركة حماس، والذي يتكون من محرري صفقة شاليط المولودين في الضفة الغربية وتم ترحيلهم إلى هناك. غزة والخارج. 

وبحسب تقرير الشاباك فإن المواد المتفجرة المهربة قد تسمح لمن يمتلكها بتنفيذ هجمات قاتلة، وكشف التحقيق في الحادث أن الشحنة وصلت إلى المعبر عن طريق شركة نقل من قطاع غزة تدعى "القادسية"، والتي تقوم بنقل البضائع بشكل روتيني من غزة إلى معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تحديد مي منصور من سكان القطاع كمتورطة في عملية التهريب. 

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وجاء على لسان مصدر أمني أن "الاستغلال المستهتر من قبل عناصر حماس لمعبر نقل البضائع من قطاع غزة يضر بشكل مباشر بنسيج الحياة المنتظم لسكان قطاع غزة والضفة الغربية. ويدفع هؤلاء المواطنون الثمن الباهظ والفوري لإغلاق المعبر والأضرار الاقتصادية المترتبة عليه وتراجع إصدار تصاريح إدخال السلع في المستقبل".

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