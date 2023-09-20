قائد القوات الجوية الأمريكية يحذر من أخطار الطائرات المسيرة روسية الصنع لمساعدة إيران

"هناك خطر في أن تتلقى روسيا الطائرات المسيرة من إيران، ثم تقوم بتعديلها ومشاركة بعض هذه التكنولوجيا مع إيران، ما يمنحها (إيران) قدرات إضافية"

حذر قائد القوات الجوية التاسعة وقائد التشكيل الجوي للقوات المشتركة في القيادة المركزية الأميركية في جنوب غرب آسيا الجنرال أليكسوس غرينكويتش، اليوم الأربعاء، "هناك خطر في أن تتلقى روسيا الطائرات المسيرة من إيران، ثم تقوم بتعديلها ومشاركة بعض هذه التكنولوجيا مع إيران، ما يمنحها (إيران) قدرات إضافية، وتعزز حملتها لدعم الرئيس السوري بشار الأسد"

واشار أليكسوس غرينكويتش إلى أنه"من كان يظن أن روسيا ستحتاج إلى الذهاب إلى إيران للحصول على تلك القدرة العسكرية؟ ومع ذلك فقد حصل ذلك"، مؤكدا "أرى أن تداعيات هذه العلاقة تتجلى بعض الشيء في سوريا" وأضاف: "أرى أن تداعيات هذه العلاقة تتجلى قليلاً في سوريا. من كان يظن أن الاتحاد الروسي سيحتاج إلى الذهاب إلى إيران للحصول على القدرات العسكرية؟ ومع ذلك فنحن هناك".

وقد قدمت طهران وموسكو دعما اقتصاديا وسياسيا وعسكريا للنظام في سوريا، مما ساعد دمشق على استعادة معظم الأراضي التي فقدتها في المراحل الأولى من النزاع.

وأصبحت الطائرات بدون طيار نقطة محورية في الاستراتيجية العسكرية لكل من روسيا وإيران، اللتين تخضعان لعقوبات غربية شديدة. وكشفت طهران الشهر الماضي عن طائرتها بدون طيار الهجومية "مهاجر 10"، كما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هدية من طائرات بدون طيار عندما زار موسكو الأسبوع الماضي.