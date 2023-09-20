ولي العهد السعودي لشبكة "فوكس نيوز": كل يوم نقترب من الاتفاق مع إسرائيل

في مقابلة نادرة مع قناة "فوكس نيوز، بثت، اليوم الأربعاء، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن حكومته "تقترب كل يوم من اتفاق مع إسرائيل"

في مقابلة نادرة مع قناة "فوكس نيوز، بثت، اليوم الأربعاء، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن حكومته "تقترب كل يوم من اتفاق مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وكان التطبيع بين إسرائيل والسعودية موضوعًا ساخنًا هذا الأسبوع حيث يتواجد زعماء العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتبادل الزعيمان رؤيتهما لإقامة علاقة بين الدولتين اليهودية والإسلامية، مما قد يمثل نهاية الصراع العربي الإسرائيلي.

وتعهد بايدن ونتنياهو بالعمل معا من أجل التوصل لاتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، جاء ذلك في أول محادثات مباشرة بينهما منذ عاد الأخير إلى المنصب في ديسمبر/كانون الأول المنصرم. وأشارا إلى رغبتهما في تخفيف التوتر في العلاقات لكن بايدن أوضح أيضا إنه عازم على مناقشة الخلافات بينهما.

كما أثار وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الآمال في مثل هذا الواقع، اليوم الأربعاء، عندما قال إن "الاتفاق مع الرياض في متناول اليد".

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تستكشف الولايات المتحدة إمكانية إبرام اتفاقية أمنية تشبه تلك مع حلفائها الآسيويين كحافز للسعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأكدت واشنطن أيضًا أن مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية مستمرة، وسط تقارير متضاربة تفيد بأن الرياض علقت مثل هذه المناقشات.