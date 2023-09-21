إسرائيل تبقي معبر إيريز مع قطاع غزة مغلقا أمام خروج العمال وسط أجواء متوترة

تم إغلاق الحدود منذ يوم الجمعة المنصرم، بسبب الاحتياطات الأمنية قبل عطلة رأس السنة اليهودية وظل مغلقا بسبب التصعيد على السياج الحدودي

أعلنت السلطات الإسرائيلية، يوم الخميس، أن معبر إيريز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة سيظل مغلقا، في ظل الاشتباكات والأجواء المتوترة مع خروج الفلسطينيين إلى التظاهر قرب السياج الحدودي فيما يطلقون عليه فعاليات "الشباب الثائر" وسقوط قتيل أول أمس.

وتم إغلاق الحدود منذ يوم الجمعة، بسبب الاحتياطات الأمنية قبل عطلة رأس السنة اليهودية. وكان من المقرر إعادة فتحه، صباح يوم الاثنين، لكنه ظل مغلقا بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان "في نهاية تقييم الوضع الأمني الذي أجري الليلة، تقرر أن يظل معبر إيريز مغلقا اليوم (الخميس) أمام دخول العمال من غزة إلى إسرائيل".

MAHMUD HAMS / AFP متظاهرون فلسطينيون يسيرون بجوار السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل شرق مدينة غزة، في 19 سبتمبر 2023.

وأضاف أن "القرار اتخذ بناء على تعليمات وزير الأمن ورئيس الأركان". وخلص البيان إلى أن "فتح المعبر سيتم حسب تقييم الوضع".

يدفع إغلاق المعبر عشرات آلاف العمال في غزة إلى البطالة على ما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية خانقة. وأفيد في الوقت نفسه أن حماس تشجع الشباب على التظاهر عند الحدود مع إسرائيل كوسيلة للضغط على قطر للحصول على المزيد من المال.

MOHAMMED ABED / AFP متظاهرون فلسطينيون يحرقون الإطارات خلال اشتباكات مع جنود إسرائيليين على طول الحدود بين إسرائيل وغزة في 15 سبتمبر 2023.

لكن العمال الفلسطينيين هم الذين تعرضوا للأذى. وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي في بيان إن "خسائر العمال تصل إلى أكثر من 1.5 مليون دولار يوميا".

وبحسب وزارة العمل في غزة، وصل عدد الفلسطينيين من القطاع الحاصلين على تصاريح للعمل في إسرائيل حوالي 18 ألفا و500 عامل.