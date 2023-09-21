إطلاق نار قرب السفارة الأمريكية في لبنان ليلاً دون وقوع إصابات

تقع السفارة الأمريكية في لبنان في ضاحية عوكر شمال بيروت، وتشتهر بمستوى عالٍ من الأمن بسبب تاريخ لبنان المضطرب

تم الإبلاغ عن إطلاق نار بالقرب من السفارة الأمريكية في لبنان في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، وفقًا لإعلان المتحدث باسم السفارة جيك نيلسون.

وبحسب البيان، لم يبلغ عن وقوع إصابات في الحادث.

وقع الحادث في حوالي الساعة 10:37 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث سُمع دوي إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية.

وتحدث نيلسون بسرعة عن الوضع وطمأن الجمهور قائلاً: "لم تقع إصابات ومنشأتنا آمنة". وأضاف أن السفارة ظلت على اتصال وثيق مع وكالات إنفاذ القانون.

تقع السفارة الأمريكية في لبنان في ضاحية عوكر شمال بيروت، وتشتهر بمستوى عالٍ من الأمن بسبب تاريخ لبنان المضطرب. خلال الحرب الأهلية 1975-1990، تم استهداف البعثات الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية في البلاد في مناسبات متعددة. كما اختطف الأصوليون الإسلاميون العديد من الرهائن الأمريكيين خلال هذه الفترة.

AP / Hussein Malla 2020 © ملف – أحد مؤيدي حزب الله يردد شعارات وهو يحمل علم مجموعته خلال احتجاج بالقرب من السفارة الأمريكية في عوكر، شمال شرق بيروت، لبنان، في 10 يوليو 2020.

وفي نيسان/ أبريل 1983، تعرضت السفارة لهجوم انتحاري مدمر أدى إلى مقتل 63 شخصًا. وعقب الحادث، تم نقل السفارة إلى موقعها الحالي في عوكر.

وكان توقيت حادثة الأربعاء ملحوظا، لأنه تزامن مع الذكرى السنوية لتفجير سيارة مفخخة وقع خارج ملحق السفارة الأمريكية في بيروت عام 1984. ونسبت الولايات المتحدة هذا الهجوم إلى منظمة حزب الله المدعومة من إيران.