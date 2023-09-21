إسرائيل: توقيف مواطن من غزة في تل أبيب لحيازته سكاكين في ثاني حادث من نوعه خلال 24 ساعة

هذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال الـ 24 ساعة الماضية، على الرغم من إغلاق المعبر الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة منذ يوم الجمعة بسبب الاشتباكات وتأجيج الأوضاع

أفادت شرطة إسرائيل باعتقال أحد سكان غزة المسلح بسكينين في محطة الحافلات المركزية في تل أبيب.

وخلال عملية تفتيش اعتيادية خارج المحطة، تم العثور على السكاكين في حقيبة الفلسطيني البالغ من العمر 60 عامًا. وتم القبض على المشتبه به واقتياده للاستجواب في مركز الشرطة المحلي.

وأشار بيان الشرطة إلى أن خلفية الحادث لا تزال قيد التحقيق، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن المشتبه به خطط لهجوم إرهابي.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال الـ 24 ساعة الماضية، على الرغم من إغلاق المعبر الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة منذ يوم الجمعة بسبب اشتباكات متوترة مع الفلسطينيين الذين أشعلوا المنطقة باحتجاجات شملت إرسال بالونات متفجرة عبر الحدود وإشعال الإطارات ما تسبب بوقوع إصابات وقتيل وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وكان من المقرر أن يتم فتح الحدود صباح يوم الاثنين، لكنها تظل مغلقة بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة. ويهدف إجراء الإغلاق إلى الضغط على حركة حماس، التي تحكم القطاع، لإنهاء أعمال الشغب التي عادت إلى السياج الحدودي لغزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.