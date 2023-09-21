مسؤول إسرائيلي: "التشويشات في مطار بن غوريون من سوريا ولبنان"

ظاهرة التشويشات في مطار بن غوريون ليست جديدة وهي ظاهرة قائمة في السنوات الأخيرة

قال مسؤول إسرائيلي مطلع خلال لهيئة البث الرسمية "كان" إن التشويشات في أجهزة "جي بي أس" (اجهزة التموضع العالمي) بمطار بن غوريون بسبب جهات من سوريا ولبنان . وكشفت هيئة المطارات الاربعاء في رسالة أن إسرائيل تواجه تشويشات لا تتوقف من مصادر مجهولة على ما يبدو من خارج دولة إسرائيل، في حين أكد المسؤول أن الجهات المجهولة هي سوريا ولبنان. وذكرت "كان" أن الحديث عن ظاهرة قائمة في السنوات الأخيرة، لكن في الأشهر الأخيرة زادت الحالات، إلا أن التشويشات لم تتسبب بأضرار بعمل الطائرات التي ركبت بها وسائل ملاحية إضافية.

يواجه الطيارون في شركات الطيران خلال السنوات الأخيرة ظاهرة تشويشات شديدة في أجهزة "جي بي إس" في الطائرات التي تستعد للهبوط في مطار بن غوريون. خلال العام الماضي، أدت أنشطة الجيش الروسي في قاعدة حميميم في اللاذقية في سوريا الى تنظيم أنظمة دفاعية متطورة وقوية جدا، تشوش الموجات الكهرومغناطيسية في شرق البحر المتوسط، والذي تسبب بتشويش هبوط الطائرات في إسرائيل.

وفي عام 2019 أيضًا، حدثت انقطاعات في استقبال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في إسرائيل، وحينها اعترفت سلطة المطارات بالخلل، وادعت أن "التعطيل لا يعرض سلامة الطائرات أو الرحلة للخطر". مطار بن غوريون مجهز بمعدات سلامة الطيران التي تعد من بين الأكثر تطورا في العالم في مجال الطيران". من ناحية أخرى، انتقدت نقابة الطيارين وشركات الطيران الأخرى بشدة سلوك السلطة وحذرت من أن هذا السلوك "يعرض سلامة الرحلات الجوية في إسرائيل للخطر"