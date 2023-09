الضفة الغربية: عملية دهس عند حاجز قلنديا شمالي القدس وتحييد المنفذ

وقعت عملية دهس الخميس عند حاجز قلنديا شمالي القدس، تسببت بإصابة طفيفة لأحد الحراس في الحاجز وتم تحييد المنفذ. ووفق للمعلومات في القناة 14 فإن منفذ هجوم الدهس مصاب ويحتفظ بوعيه.

وجاء في بلاغ لنجمة داوود الحمراء أنه "الساعة 12:25 ورد بلاغ على الخط الساخن 101 لنجمة داوود الحمراء في منطقة القدس حول محاولة مركبة دهس أحد المشاة بالقرب من حاجز قلنديا، وهب المسعفون لتقديم العلاج الطبي، وقاموا بنقل رجل يبلغ من العمر 32 عاما إلى مستشفى شعاري تسيديك وحالته بسيطة للغاية حيث أصيب بجروح في أطرافه السفلية.