الضفة الغربية: عملية دهس عند حاجز قلنديا شمالي القدس وتحييد المنفذ

وقعت عملية دهس الخميس عند حاجز قلنديا شمالي القدس، تسببت بإصابة طفيفة لأحد الحراس في الحاجز وتم تحييد المنفذ. ووفق للمعلومات في القناة 14 فإن منفذ هجوم الدهس مصاب ويحتفظ بوعيه.

وجاء في بلاغ لنجمة داوود الحمراء أنه "الساعة 12:25 ورد بلاغ على الخط الساخن 101 لنجمة داوود الحمراء في منطقة القدس حول محاولة مركبة دهس أحد المشاة بالقرب من حاجز قلنديا، وهب المسعفون لتقديم العلاج الطبي، وقاموا بنقل رجل يبلغ من العمر 32 عاما إلى مستشفى شعاري تسيديك وحالته بسيطة للغاية حيث أصيب بجروح في أطرافه السفلية.

https://twitter.com/i/web/status/1704792733762646254 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ووصف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية الهجوم بأنه "تم دهس حارس أمن مدني" على حاجز قلنديا، مؤكدا تقرير نجمة داود الحمراء بأن الإصابة طفيفة.

https://twitter.com/i/web/status/1704794704062087232 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وذكرت الشرطة أنه تم إلقاء القبض بشكل فوري على المشتبه به في تنفيذ هجوم الدهس.

وخلص المتحدث إلى أن القضية قيد التحقيق، وتم استدعاء تواجد أمني كبير إلى مكان الحادث.

وفي وقت لاحق، قال الناطق باسم حماس في مدينة القدس محمد حمادة، إن عملية الدهس التي وقعت اليوم على حاجز قلنديا "إنذار للاحتلال الذي يهدد مستوطنوه بتدنيس جديد للمسجد الأقصى المبارك". ويؤكد حمادة أن "شعبنا الصامد سيحمي الأقصى ويدافع عنه بكل ما يملك".