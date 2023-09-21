الإمارات تستبعد بن غفير وسموتريتش من مشروع ثقافي مشترك – تقرير

المشروع المسمى "77" أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل مسعى ثقافي مشترك لمدة أسبوع يشمل سبع مدن في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة

أوضحت دولة الإمارات العربية المتحدة لإسرائيل أنها تطلب عدم مشاركة وزراء من حزب عوتسما يهوديت (بن غفير) وحزب الصهيونية الدينية (بتسلئيل سموتريتش) في مشروع ثقافي مشترك مع إسرائيل، بحسب النشر في واينت ويديعوت أحرونوت.

المشروع المسمى "77" أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل مسعى ثقافي مشترك لمدة أسبوع يشمل سبع مدن في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. والهدف هو تعزيز التبادل الثقافي والوحدة بين البلدين.

ومن المقرر أن تشارك في المشروع عدة وزارات حكومية إسرائيلية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الثقافة ووزارة التراث. ومع ذلك، استخدمت الإمارات حق النقض، وأصرت على أن المشروع لا ينبغي أن يتقدم إذا تم ضم الوزراء المنتمين إلى حزبي "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية"، مثل الوزيرين المثيرين للجدل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش.

أثار أعضاء حزبي "القوة اليهودية/عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية، المعروفين بمواقفهم اليمينية، انتقادات دولية بسبب تصريحاتهم ومواقفهم المثيرة للجدل بشأن الفلسطينيين والضفة الغربية والعلاقات الدولية.

وفي بادرة حسن نية في ديسمبر/كانون الأول 2022، دعت الإمارات إيتمار بن غفير، رئيس حزب القوة اليهودية، إلى جانب أعضاء كنيست من مختلف الفصائل والدبلوماسيين ورجال الأعمال والشخصيات العامة، للاحتفال بيوم استقلالها الحادي والخمسين.

Yonatan Sindel/Flash90 بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير وأعضاء كنيست من الحزب الصهيوني الديني يزورون باب العامود في البلدة القديمة بالقدس، 20 أكتوبر، 2021.

لكن يبدو أن نظرة الإمارات للتعاون مع إسرائيل قد تغيرت منذ ذلك الحين، إذ أثارت تصرفات بن غفير وتصريحاته مخاوف في الإمارات.

ويأتي هذا التطور في منعطف حرج حيث تجري مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، بقيادة الولايات المتحدة.