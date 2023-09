مصادر سورية: مقتل اثنين على دراجة نارية قرب دمشق في قصف لمسيّرة إسرائيلية

قالت مصادر سورية الخميس إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت هدفا متنقلا حيث لقي مصرعهما راكبا دراجة نارية إثر انفجار في ريف دمشق الغربي. وتشير بعض التقارير إلى أن القتيلين ينتميان للجهاد الإسلامي.

وأفادت تقارير في سوريا أن المستهدفين في عملية الاغتيال هما: علي عكاشة "أبو الجراح"، وزهار السعدي "أبو علاء".