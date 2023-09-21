مصادر سورية: مقتل اثنين على دراجة نارية قرب دمشق في قصف لمسيّرة إسرائيلية

انفجار في ريف دمشق الغربي سببه طائرة إسرائيلية مسيرة هاجمت شخصين يستقلان دراجة نارية أدى إلى مقتلهما، وفق مصادر سورية

قالت مصادر سورية الخميس إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت هدفا متنقلا حيث لقي مصرعهما راكبا دراجة نارية إثر انفجار في ريف دمشق الغربي. وتشير بعض التقارير إلى أن القتيلين ينتميان للجهاد الإسلامي.

وأفادت تقارير في سوريا أن المستهدفين في عملية الاغتيال هما: علي عكاشة "أبو الجراح"، وزهار السعدي "أبو علاء".

https://twitter.com/i/web/status/1704818724354552265 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

كلاهما ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي.

يتبع...