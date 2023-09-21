لابيد: "على إسرائيل أن ترفض اتفاق يشمل تخصيب يورانيوم في السعودية"

لابيد:" هذا أمر خطير وغير مسؤول"

أشار زعيم المعارضة يائير لابيد إلى تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال"، يفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس الموافقة على طلب السعودية تخصيب اليورانيوم على أراضيها مقابل تطبيع للعلاقات مع المملكة - بل وسعى للتوصل حل وسط بشأن هذه القضية.

وفي مقطع فيديو نشره رئيس حزب "يش عتيد" لابيد، قال إن "اتفاق التطبيع مع السعودية أمر مرحب به، ولكن ليس على حساب السماح للسعوديين بتطوير أسلحة نووية وليس على حساب سباق تسلح نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

كما هاجم لابيد كلام ولي العهد السعودي الليلة في مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" قال خلالها: "إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، فيجب أن نمتلكها أيضا". وقال لابيد: "لقد تحدث ولي العهد السعودي بالأمس بالفعل عن إمكانية امتلاك المملكة العربية السعودية لأسلحة نووية. لقد حارب نتنياهو طوال حياته مثل هذه التحركات. وهذه هي أسس استراتيجيتنا النووية".

وكرر موقفه بأن إسرائيل يجب ألا تتخلى عن مصالحها الأمنية لصالح "السياسة". وقال أنّ "الديمقراطيات القوية لا تضحي بمصالحها الأمنية من أجل السياسة. إنه أمر خطير وغير مسؤول. يجب على إسرائيل ألا توافق على أي نوع من تخصيب اليورانيوم في المملكة العربية السعودية."

وأعربت إسرائيل عن معارضتها لتخصيب اليورانيوم في السعودية كجزء من اتفاق التطبيع الذي بدأ يتشكل. ومع ذلك، وفقًا للتقرير، فإن تعليمات نتنياهو للمسؤولين في إسرائيل هي أوضح علامة على أنه يخطط للموافقة على قيام المملكة العربية السعودية بتعزيز طموحاتها النووية - على الرغم من الادعاءات بأن هذا سيؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط.

ويزعم التقرير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن يوافق بشكل نهائي على فكرة السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، وقال مسؤولون أمريكيون إنه بالإضافة إلى إنشاء منشأة أمريكية للتخصيب على الأراضي السعودية، يتم النظر في أفكار أخرى. وقال مسؤول إسرائيلي كبير بعد الاجتماع بين نتنياهو وبايدن أمس: "ستطالب اسرائيل بالعديد من "الإجراءات الأمنية" فيما يتعلق بأي برنامج تخصيب سعودي".