القضاء العسكري اللبناني يفتح تحقيقا في إطلاق نار طال مدخل السفارة الأميركية

"إطلاق النار لم يؤد الى سقوط جرحى، وأن السفارة على تواصل وثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية"، في ما بدأ القضاء العسكري اللبناني تحقيقاً في الحادثة.

فتح القضاء العسكري اللبناني تحقيقاً في حادث إطلاق نارطال مدخل السفارة الأميركية، وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية قرب بيروت، جايك نلسون، اليوم الخميس،"عند الساعة 22,37 (19,37 ت غ)، تم إطلاق عيارات نارية قرب مدخل السفارة الأميركية في بلدة عوكر شمال العاصمة اللبنانية"موضحا أن "إطلاق النار لم يؤد الى سقوط جرحى، وأن السفارة على تواصل وثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية"،

وفي السياق قال مصدر أمني لفرانس برس إن التحقيقات الأولية "تفيد بأن الجاني راقب المكان مسبقاً واختار التوقيت المناسب لإطلاق 15 رصاصة باتجاه السفارة، طال عدد منها بوابتها الحديد وأخرى الجدران الخرسانية المحيطة بها"، وأضاف أن "الجاني ترك خلفه حقيبة بداخلها خزانا رصاص لبندقية كلاشنيكوف"، وقد صادرتها الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وطوقت القوى الأمنية المكان، بحسب المصدر الأمني، ولا تزال تعمل على تمشيط المنطقة وجمع كاميرات المراقبة منها.

وقال مسؤول قضائي لفرانس برس إنه يتم التعامل مع الحادثة "على أساس أنها جريمة خطيرة طالت سفارة دولة كبرى على الأراضي اللبنانية وعرضت أمن موظفيها للخطر".

وتأتي عملية إطلاق النار تزامناً مع الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير سيارة مفخخة استهدف مبنى تابعاً للسفارة في عوكر عام 1984، أدى الى مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات، واتهمت واشنطن حزب الله اللبناني بالمسؤولية عنه.

وتشهد المنطقة المحيطة بمجمع السفارة الأميركية إجراءات أمنية مشددة يتولاها بشكل أساسي الجيش اللبناني. وتشيد واشنطن حالياً مجمعا ضخما في المنطقة ذاتها لنقل السفارة إليه.