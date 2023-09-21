الجيش الإسرائيلي يؤكد قصفه بنية تحتية عسكرية سورية في منطقة عين التينة بهضبة الجولان

"المباني تشكل انتهاكا صارخا لاتفاق فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا (1974). ويعتبر الجيش الإسرائيلي النظام السوري مسؤولا عن كل ما يحدث على أراضيه"

هاجمت دبابات الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، مبان يستخدمهما الجيش السوري، في انتهاك لاتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا (1974) في منطقة عين التينة في هضبة الجولان، وتم تنفيذ الهجوم بعد مراقبة الجيش الإسرائيلي أمس للمباني في المنطقة الأمنية.

وقال الجيش الإسرائيلي أن "المباني تشكل انتهاكا صارخا لاتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا (1974). ويعتبر الجيش الإسرائيلي النظام السوري مسؤولا عن كل ما يحدث على أراضيه ولن يسمح بمحاولات انتهاك اتفاق فك الاشتباك".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام سورية أن إسرائيل هاجمت اليوم بلدة بيت جن غرب دمشق. وبحسب التقرير، هاجمت طائرة إسرائيلية بدون طيار سائقي دراجات نارية سوريين من الجو باستخدام طائرة بدون طيار. وأدى الهجوم إلى مقتل شخصين. وبحسب التقرير أيضاً فإن القتيلين هما علي عكاشة "أبو الجراح" وزهر السعدي "أبو العلاء". ولم يرد الجيش الإسرائيلي على التقرير حول الحادث.

اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل هي اتفاقية موقعة في 31 مايو 1974م بين سوريا وإسرائيل بجنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وبحسب الاتنفاقية على إسرائيل وسوريا مراعاة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو وستمتنعان عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.