قطر عقدت اجتماعات ثنائية منفصلة مع أميركا وإيران

شهدت تنقل ديبلوماسيين قطريين ذهاباً وإياباً بين الجانبين، مما أفضى في النهاية إلى تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، الاثنين، حيث تمت صفقة السجناء

قال مصدران مطلعان، أمس الأربعاء إن قطر عقدت اجتماعات ثنائية منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع تطرقت إلى البرنامج النووي الإيراني والمخاوف الأميركية بشأن حصول روسيا على طائرات مسيرة إيرانية.

وتابع المصدران أن "الاجتماعات لم تتضمن نوعا من الديبلوماسية المكوكية التي سبق أن أجرتها قطر في الدوحة هذا العام وشهدت تنقل ديبلوماسيين قطريين ذهاباً وإياباً بين الجانبين، مما أفضى في النهاية إلى تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، الاثنين المنصرم، حيث تمت صفقة تبدال سجناء قبل أيام، وأفرجت خلالها وشانطن عن 6 مليار دولار محتجزة لإيران في كوريا الجنوبية.

وقال مصدر دبلوماسي في الشرق الأوسط مطلع على الأمر، إنه "ستكون هناك محادثات ثنائية إضافية هذا الأسبوع"، لكنه لم يقدم تفاصيل.وقال إن "الفكرة تهدف إلى تمهيد الطريق لمناقشات غير مباشرة في المستقبل لتحقيق فهم للقضية النووية"

وتشتبه واشنطن في أن البرنامج النووي الإيراني ربما يهدف إلى تطوير أسلحة نووية، وتقول إن الجمهورية الإسلامية قدمت طائرات بدون طيار هجومية إلى روسيا لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا، وهي الاتهامات التي تنفيها طهران.

وكانت واشنطن قد انسحبت من الاتفاق النووي خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وسعت إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن إلى استعادة الاتفاق، لكن المفاوضات فشلت.