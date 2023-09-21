قطاع غزة: مظاهرات جديدة قرب السياج الحدود مع إسرائيل وإصابة فلسطيني

شاب فلسطيني يحرق الإطارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل شرق مدينة غزة

أصيب شاب فلسطيني من غزة بجروح خطيرة بعد ظهر، اليوم الخميس، بنيران الجيش الإسرائيلي خلال المظاهرات بالقرب من حدود قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وأضافت أن شاب فلسطيني يحرق الإطارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل شرق مدينة غزة.

وكانت قد اندلعت المظاهرات بشكل شبه يومي على الحدود بين غزة وإسرائيل، مما أدى إلى اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية المتمركزة على الجانب الآخر من السياج الأمني. وتعزو حركة حماس، المظاهرات على السياج الحدودي إلى "انتهاكات الوضع القائم في المسجد الأقصى"، غير أن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" ذكرت أنه بحسب مصادر في غزة، فإن الأسباب الحقيقية مرتبطة بالخلاف بين حماس وقطر حول الدعم. وستكون أعمال الشغب هذه وسيلة للضغط على إسرائيل لحث الدوحة على حل الوضع المعقد مع المجموعة المسلحة.