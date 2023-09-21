بالنسبة لإسرائيل اتفاقية التطبيع الأهم من جميع النواحي، ستكون مع السعودية

كان توقيع "اتفاقيات إبراهيم" عام 2020 بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، لحظة تاريخية بكل المقاييس. ليس كل يوم توقع إسرائيل اتفاقيات تطبيع مع الدول العربية التي لم تعترف بها حتى اللحظة على الإطلاق.

وبحسب تقرير نشره موقع "إسرائيل هايوم" الإسرائيليّ أعطت هذه الاتفاقيات دفعة للدول الأخرى التي استجمعت شجاعتها وأعلنت علنا ​​عن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. لكن إسرائيل عرفت حينها، ومن المعروف الآن، أن اتفاقية التطبيع الأهم من جميع النواحي، ستكون مع السعودية حصراً.

في الآونة الأخيرة، تزايدت التقارير والتقديرات بأن اسرائيل والسعودية تقتربان من اتفاق تاريخي. بالأمس فقط، أجرى ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان مقابلة نادرة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، وقال: "في كل يوم يمر - نقترب من التطبيع مع إسرائيل". وإذا ما حانت هذه اللحظة الحاسمة، فسوف يكون من الممكن إعلان نهاية الصراع الإسرائيلي العربي، على الرغم من المعارضة القوية من جانب الفلسطينيين".

جدير أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أهم الدول في العالم الإسلامي، فهي موطن لأقدس مدينتين في الإسلام - مكة والمدينة، وبالتالي لها تأثير هائل على المنطقة بأكملها.

المساعدات المقدمة للدول العربية في زمن الحرب- والضغوط الاقتصادية

منذ قيام دولة إسرائيل، رفضت السعودية الاعتراف بوجودها، وفي "حرب الاستقلال" حتى أنها ساعدت الدول العربية التي حاربت إسرائيل، فأرسلت قوة قوامها 3000 جندي إلى عدن. وفي الوقت نفسه، بعثت السعودية أيضاً برسالة تهديد إلى الدول الغربية، مفادها أنه إذا تم اتخاذ قرار بشأن إنشاء الدولة اليهودية، فإن ذلك سيوقف تدفق النفط - وهو التهديد الذي لم يتحقق في نهاية المطاف.

وفي حرب يوم الغفران، أرسلت السعودية عددا من جنودها إلى سوريا للقتال إلى جانب الجنود السوريين على جبهة هضبة الجولان. وقد وصل جنود المظليين والقوات المدرعة إلى سوريا، لكن لم يكن لديهم الوقت للمشاركة في الحرب. وفي الوقت نفسه، نقلت الرياض أيضًا إلى الأردن قوة مكونة من كتيبتين مشاة وكتائب دبابات وبطاريات مدفعية وحتى طائرات هليكوبتر، لكن حتى هذه القوات لم تشارك في المعارك في نهاية المطاف.

وبعد الحرب، واصل السعوديون استخدام صادرات النفط كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي ضد إسرائيل. وعليه، كانت الرياض من المبادرين لمقاطعة النفط على الدول الغربية، رداً على دعمها لإسرائيل خلال حرب يوم الغفران. وفي عام 1979، قطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها مع مصر بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، واصفة إياها بـ "الخائنة".

مبادرات حل النزاع – ودفء العلاقات

وبعد سنوات من المساعدات العسكرية للدول العربية والضغط على الدول الغربية للتخلي عن علاقاتها مع إسرائيل، حدث في أوائل الثمانينيات تغيير على رأس الحكومة السعودية. أعلن ولي العهد آنذاك فهد، للمرة الأولى، عن «مبادرة الفهد» - مبادرة حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وتنص المبادرة، التي تضمنت ثماني نقاط، على أنه مقابل استعداد إسرائيل للانسحاب إلى حدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعترف الدول العربية بإسرائيل. إلا أن إسرائيل رفضت هذه الخطة بشكل قاطع.

وبعد حوالي عشرين عاماً، أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة جديدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي عام 2002، نشر ولي العهد آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز "المبادرة السعودية" التي محورها مرة أخرى - العودة إلى حدود 67. وفي المقابل، زعم السعوديون أن الرياض ستؤدي إلى اعتراف جميع الدول العربية رسميًا بدولة إسرائيل. وقد حظيت المبادرة بدعم كبير في العالم، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إسرائيل رفضت المبادرة مرة أخرى، بسبب البند الذي يقضي بالاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وبعد سنوات قليلة، يبدو أن الخوف من المشروع النووي الإيراني نجح في التقريب بين إسرائيل والسعودية. وفي عام 2010، بدأ نشر العديد من التقارير حول التعاون السري بين الدولتين، في إطار جهود إحباط البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب التقارير، فإن رئيس الموساد في ذلك الوقت، مئير داغان، أجرى محادثات سرية مع الرياض، وأبرم معها سلسلة من التفاهمات الأمنية. وبعد خمس سنوات، بدأت تنتشر في وسائل الإعلام الدولية تقارير عن تحسن العلاقات بين اسرائيل والرياض، خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران. وفي عام 2016، في مؤتمر ميونيخ الأمني، تم تسجيل مصافحة تاريخية بين وزير الدفاع آنذاك، موشيه يعلون، والأمير السعودي تركي الفيصل، الذي كان يشغل منصب مسؤول كبير في وكالة الاستخبارات السعودية.

وخلال نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، واصل الطرفان اتخاذ خطوات صغيرة نحو التقارب، مثل السماح السعودي لشركات الطيران المتجهة إلى إسرائيل بالمرور عبر مجالها الجوي. في البداية كانت الموافقة مقتصرة على "إير إنديا" فقط، لكن فيما بعد امتدت الموافقة أيضا إلى طيران "الإمارات" وطيران "العال" وجميع شركات الطيران المتجهة إلى إسرائيل.

العلاقة، سواء كانت سرية أم لا، بين إسرائيل والسعودية شهدت صعودا وهبوطا، لكن يبدو أنه في الفترة الأخيرة حدث تغير كبير، حيث أعلن الجانبان علنًا ​​​​أنهما يدعمان التطبيع. ومع ذلك، فإن الوقت وحده هو الذي سيحدد وصولهما إلى هذا الهدف.