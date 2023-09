تقرير: واشنطن تعتبر أن الصفقات الدفاعية وسيلة لتسهيل التطبيع بين إسرائيل والسعودية

كشف موقع بلومبرغ، أن البيت الأبيض كشف مبادرة إمكانية الدخول في اتفاقيات دفاع رسمية مع السعودية وإسرائيل، في إطار عملية تهدف إلى تشجيع هذين الحليفين المقربين على الاعتراف المتبادل بسيادتهما، بحسب عدة مصادر مطلعة على الأمر. وترى إدارة الرئيس جو بايدن في هذه الاتفاقيات وسيلة لتسهيل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية. وستكون هذه المعاهدات الأمنية من الضخامة بحيث تتطلب موافقة الكونغرس.

ويعتزم المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون التعامل مع صفقات الدفاع كحزمة واحدة لتعظيم فرصهم في الحصول على الضوء الأخضر من الكونغرس. ووفقا لبلومبرغ، فإن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يترددون في الالتزام بالدفاع عن السعودية، لكنهم سيكونون أكثر ترددا في رفض صفقة شاملة يمكن أن تضر بإسرائيل.

وبعيدًا عن المعاهدات، تسعى واشنطن إلى تحفيز التعاون بين حلفائها في الشرق الأوسط، لا سيما لموازنة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة، وفقًا لتقديرات بلومبرج. والسعودية من جانبها تطالب بضمانات صارمة فيما يتعلق بالدفاع وترغب في الحصول على أسلحة أمريكية متطورة. وعلى الرغم من اعتراف المسؤولين الأميركيين بالتقدم الذي تم إحرازه في المحادثات، إلا أنهم ما زالوا حذرين بشأن نتائجها.

ورغم أن المفاوضات لا تزال مستمرة وتخضع لمفاوضات مختلفة، فإنها تحرز تقدما ملحوظا، بالنسبة لإسرائيل، فإن هذا الاتفاق يعني زيادة الوصول إلى السوق السعودية وتعزيز المعارضة لإيران. ويمكن أن يدفع الاتفاق أيضًا الدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة إلى تبني موقف أكثر تصالحية اتجاه إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعرب عن ثقته في إمكانية تحقيق "سلام تاريخي" مع السعودية خلال مناقشة مع بايدن. من جهته، أشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق تتزايد «كل يوم».