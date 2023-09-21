تحييد فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في منطقة التلة الفرنسية في القدس

أصيب إسرائيليّ في العشرينيات من عمره بجروح طفيفة مساء اليوم (الخميس)، بعد تعرضه للطعن في محطة القطار الخفيف في مدينة القدس. وتم نقل الشاب إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف، وبحسب التقارير تم إطلاق النار على المنفّذ وتم تحييده.

.تم تحييد المنفذ، البالغ من العمر 19 عامًا من وهو فلسطيني من سكان القدس الشرقية، بإطلاق النار عليه من قبل اثنين من حراس السكك الحديدية الخيفة. وصادرت القوات السكين الذي استخدمه.

وفي تمام الساعة 21:02 بتوقيت القدس، تلقى مركز الاتصال 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا عن وقوع ضحية عملية طعن في محطة القطار الخفيف في القدس، وقام مسعفو نجمة داود الحمراء والمسعفون بنقل المصاب إلى المستشفى.

وقال "حاييم بلاخ"، طبيب الطوارئ في نجمة داود الحمراء الذي كان في مكان الهجوم، إن "الرجل الجريح كان في محطة القطار عندما كان في كامل وعيه. وقيل لنا إنه تعرض لهجوم طعن وأصيب بجروح طفيفة في يده. وبينما كان يكافح مع المنفّذ، ساعده شرطي كان متواجدا هناك وقام بتحييد المنفّذ. وقمنا بتقديم العلاج الطبي للمصاب ونقله إلى المستشفى حيث أن حالته كانت طفيفة".

وفي وقت سابق من هذا اليوم، تعرض حارس أمن مدني للدهس على معبر قلنديا، وأصيب بجروح طفيفة. واعتقلت قوات الأمن المشتبه به في الاشتباك، البالغ من العمر 38 عاما من كفر عقب، على الفور، دون اطلاق ، بعد خروجه من سيارته.