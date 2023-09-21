عباس: واهن من يظن أن السلام سيحدث دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه

عباس"ندعو لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة جميع الدول المعنية في المنطقة لإنقاذ حل الدولتين"وتابع "أطالب بحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة"

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الخميس، في كلمته أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة،"واهن من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية المشروعة" وتابع" نطالب المجتمع الدولي بحماية الوضع القائم في القدس".

وأكد محمود عباس على أنه "نريد حماية دولية للشعب الفلسطيني لأن الوضع القائم لم يعد محتملا" وأضاف" ندعو لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة جميع الدول المعنية في المنطقة لإنقاذ حل الدولتين"" قال "بات ضرورياً دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية والاعتراف بدولة فلسطين والعضوية الدائمة لها في الأمم المتحدة".

وفي السياق ذاته دعا محمود عباس إلى "تجريم انكار النكبة واعتماد 15 من مايو/أيار يوما عالميا لإحياء ذكراها" وتابع "ندير شؤوننا في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد جراء القيود التي تفرضها إسرائيل"وتابع"نريد اجراء الانتخابات اليوم قبل الغد لكن يجب أن تجرى في القدس الشرقية".

وقال محمود عباس"إن شعبنا يدافع عن وطنه وحقوقه المشروعة من خلال مقاومته الشعبية السلمية كخيار استراتيجي"، وتساءل:"لا أفهم لماذا تحجم الولايات المتحدة ودول أوروبية عن الاعتراف بدولة فلسطين؟"