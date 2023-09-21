لابيد يلتقي مسؤولًا كبيرًا في السلطة الفلسطينيّة: ناقشنا الوضع الأمني ​​والاتفاق مع السعودية

زعيم المعارضة لابيد يلتقي بأحد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، الذي يشغل منصب الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

التقى زعيم المعارضة يائير لابيد بأحد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، الذي يشغل منصب الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية. وناقش الجانبان الوضع الأمني ​​في إسرائيل والعلاقات مع الفلسطينيين واتفاق التطبيع الذي يجري تشكيله بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

أشار زعيم المعارضة يائير لابيد إلى تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال"، يفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس الموافقة على طلب السعودية تخصيب اليورانيوم على أراضيها مقابل تطبيع للعلاقات مع المملكة - بل وسعى للتوصل حل وسط بشأن هذه القضية.

وكشف تقرير لوول ستريت جورنال الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز إلى كبار المسؤولين الأمنيين والنوويين في إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمفاوضات حول التوصل إلى حل وسط يسمح للمملكة العربية السعودية بأن تصبح ثاني دولة تخصب اليورانيوم في الشرق الأوسط.

في المقابل فإن السعودية وضعت أمام الإدارة الأميركية حزمة شروط للشروع بالتفاوض حول تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في مقدمتها تحالف أمني معها والسماح ببناء مفاعل نووي مدني.