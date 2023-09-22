الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويعتقل قيادي من عرين الاسود

خلال العملية، ألقيت عبوات الحجارة والزجاجات الحارقة على القوة، ولم تسجّل إصابات في صفوف قوات الأمن

اعتقلت قوات الأمن، الليلة (بين الخميس والجمعة)، زعيم مجموعة "عرين الأسود"، خالد طبيلة، جاء ذلك بحسب تقارير فلسطينية. ووفقاً للتقارير ذاتها، تم استهداف منزل طبيلة في حي رفيديا في نابلس من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، حتى أنه سلم نفسه بعد أن أُجبر على المغادرة. وخلال العملية، ألقيت عبوات الحجارة والزجاجات الحارقة على القوة، ولم تسجّل إصابات في صفوف قوات الأمن.

ودعت مآذن المساجد السكان للخروج والتصدي للقوة الاسرائيلية المهاجمة وقال الاعلام العبري ان الجيش الاسرائيلي اعتقل مطلوبين

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ساعة تنفيذ العملية أنّ " القوات تعمل قوات حاليا على اعتقال مطلوب في أحد أحياء مدينة نابلس، وتحاصر القوات منزلا يشتبه في اختباءه فيه، وأن هناك مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية".

ويأتي النشاط الليلي في نابلس بعد ساعات قليلة من عملية الطعن في القدس، والذي أصيب فيه حارس أمن بجروح طفيفة. المنفّذ، الذي وصل إلى محطة القطار الخفيف، طعن حارس الأمن وتم تحييده على الفور من قبل حراس أمن القطار، بعد أن أصيب بجروح خطيرة.