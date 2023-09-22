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تقرير: مسؤولون إسرائيليون وسعوديون يعقدون اجتماعا سريًا لبحث التطبيع

i24NEWS

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رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
Maya Alleruzzo, Bandar Al-Jaloud/Pool/Saudi Royal Palace/AFPرئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وذكر التقرير أيضًا أن السعودية ستحصل على عرض أمريكي لإنشاء منشأة نووية كجزء من الصفقة، وأن الموقع المقترح ستتم حراسته من قبل القوات الأمريكية

التقى مسؤولون حكوميون من إسرائيل والمملكة العربية السعودية سراً مؤخرًا لمناقشة اتفاق تطبيع محتمل بين البلدين، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة البث الإسرائيلية "كان" مساء الخميس. ولم يتم الإعلان عن التفاصيل المحددة للاجتماع.

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وذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية ستحصل على عرض أمريكي لإنشاء منشأة نووية كجزء من الاتفاق، وأن الموقع النووي المقترح ستتم حراسته من قبل القوات الأمريكية.

ويأتي تقرير الاجتماع السري للمسؤولين الإسرائيليين والسعوديين في نفس الوقت الذي يقال فيه أن واشنطن تدرس معاهدات دفاع مزدوجة مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل كجزء من جهد لجعل حلفائها في الشرق الأوسط يعترفون رسميًا ببعضهم البعض ويطبيعون العلاقات، بحسب ما ورد لوسائل الإعلام الأمريكية.

ووفقا "لبلومبرج"، تعتقد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذه المبادرة ستؤدي إلى التطبيع الإسرائيلي السعودي، بمعاهدة شاملة لدرجة أنها تتطلب موافقة الكونجرس.

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