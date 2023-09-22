الرئيس التركي أردوغان يعلن أنّه سيزور إسرائيل قريبًا

أردوغان: سأزور إسرائيل مع فريقي واتفقت مع نتنياهو على إقامة علاقات جديدة وتعاون في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تصريح أدلى به للصحفيين، الخميس، في ختام زيارته إلى ولاية نيويورك للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "دعوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة بلادنا وبعدها سأزور إسرائيل مع فريقي، وقد اتفقنا على ذلك”.

وردا على سؤال صحفي عن إلغاء زيارة سابقة لنتنياهو إلى تركيا، أجاب أردوغان: "لقد تحدثنا، ولكن كما ذكرتم، لم يتمكن نتنياهو من إجراء الزيارة في ذلك الوقت بسبب المرض".

وقال اردوغان "إن بلاده ستبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، وستشرع في تشغيل خطوط نقل الطاقة إلى تركيا وأوروبا. وأضاف: "أوضحنا فوائد إنشاء آلية يشارك فيها وزراء البلدين من أجل زيادة التعاون في مختلف المجالات".

وأردف: “سنبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، وسنشرع في تشغيل خطوط نقل الطاقة ليس إلى تركيا فحسب بل إلى أوروبا أيضا”.

وصرح الرئيس أردوغان أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 9.5 مليارات دولار، وأنهم توصلوا إلى اتفاق مع نتنياهو لزيادته إلى 15 مليار دولار على الأقل في المرحلة الأولى. وأضاف: “أتيحت لنا الفرصة للمناقشة والتحدث عما يمكننا القيام به معًا في السياسة الدولية”، مشيرا إلى أن التعاون في مجال الطاقة بشكل خاص يمكن أن يأخذ تركيا إلى أماكن مختلفة كثيرًا.

وقال أردوغان: “تحدثنا مع نتنياهو عن تعزيز التعاون بين البلدين معا وإقامة تعاون جديد في مجالات مثل الطاقة والسياحة والتكنولوجيا”.