رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الجيش مستعد أكثر من أي وقت مضى لمعركة متعددة الجبهات إذا لزم الأمر"

بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع حرب يوم الغفران، نشر رئيس الأركان، اللواء هرتسي هاليفي، صباح اليوم (الجمعة)، رسالة خاصة إلى ضباط الجيش الإسرائيلي. وكتب أن "الحرب التي بدأت بشكل مفاجئ، انتهت عندما هددت قوات الجيش الإسرائيلي عاصمتي مصر وسوريا، وفرضت وقف إطلاق النار عليهما. وفي قراراتنا على المستوى العسكري وفي تصرفاتنا على أرض المعركة، نتحمل المسؤولية عن مصير الأمة".

وأضاف هاليفي: "لقد عرف أعداؤنا أن روح مقاتلي الجيش الإسرائيلي وتماسك صفوفه لا تقل عن روح مقاتليه في حرب يوم الغفران، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد أكثر من أي وقت مضى لصراع عسكري متعدد الجبهات إذا لزم الأمر".

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حرب يوم الغفران (بالعربية: حرب أكتوبر) اندلعت في يوم الغفران 6 أكتوبر\تشرين ثان عام1973، في هجوم شنه تحالف جيوش الدول العربية ضد إسرائيل بقيادة سوريا ومصر. بدعم من قوات من الدول العربية، معظمها من العراق والأردن.

دارت الحرب بشكل رئيسي في سيناء وهضبة الجولان، واستمرت حتى 24 أكتوبر 1973، وهو اليوم الذي دخل فيه وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. واستمر تبادل إطلاق النار حتى 26 أكتوبر على الجبهة المصرية في سيناء وحتى مايو 1974 على الجبهة السورية في هضبة الجولان في نهاية حرب الاستنزاف في الجانب السوري.

كان للحرب آثار سياسية عديدة، فقد أدت إلى إنشاء لجنة أغرانت للتحقيق بظروف اندلاع الحرب، واستقالة رئيسة الوزراء غولدا مئير.