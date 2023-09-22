قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني يزور دمشق في زيارة حساسة

هاجم القائد العسكري الإيراني، السياسات الأميركية، معتبراً أن الولايات المتحدة "أساس الفساد، والفوضى، والنزاع في سورية، والمنطقة، والعالم"

زار قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، العاصمة السوريّة دمشق، منذ أيام، في إطار جولة إقليمية تشمل دولاً عدة، ووصفت زيارته بأنها "حساسة ومهمة"، وفق ما نشرت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الجمعة.

وبحسب تقرير الوكالة وصف قاآني العلاقات بين إيران والنظام السوري بأنها "استراتيجية وشاملة وعميقة"، مؤكداً وقوف طهران إلى "جانب الشعب والقيادة في سورية في مواجهة التحديدات". وهاجم القائد العسكري الإيراني، السياسات الأميركية، معتبراً أن الولايات المتحدة "أساس الفساد، والفوضى والنزاع في سوريا، والمنطقة، والعالم".

كما شارك قاآني في مناورات عسكرية إيرانية وسورية مشتركة، في "إطار التصدي المشترك للتحديات والاضطرابات الأمنية والعسكرية في سورية"، وبحث في هذه المناورات "المناطق والمحاور الحسّاسة السورية"، وفق "فارس".

وأفادت الوكالة بأنّ قاآني "أجرى زيارات ميدانية لدول عدة في المنطقة لدعم المقاومة والدفاع عن الدول التي تقف في وجه الاستكبار العالمي".

وعُيّن قاآني قائداً لفيلق القدس خلفاً للواء قاسم سليماني الذي اغتيل بنيران مسيّرة أميركية قرب مطار بغداد عام 2020. ويشكل فيلق القدس ذراع الحرس خارج الحدود.