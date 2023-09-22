نتنياهو من أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: السلام مع الدول العربية سيزيد احتمالات التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين

نتنياهو"يجب ألا يحظى الفلسطينيون بحق النقض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية"وأضاف"نقترب من التوصل إلى السلام مع المملكة العربية السعودية"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطابه أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة،اليوم الجمعة، إن "إسرائيل تتقاسم مع الدول العربية الكثير من المصالح المشتركة مما سيسمح بالتوصل لسلام أوسع نطاقا" وتابع"السلام مع الدول العربية سيزيد احتمالات التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين".

وأكد نتنياهو عل ىأنه"يجب ألا يحظى الفلسطينيون بحق النقض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية"وأضاف"نقترب من التوصل إلى السلام مع المملكة العربية السعودية، وسيفتح المجال أمام السلام في عموم المنطقة، والسلام بين السعودية وإسرائيل سيخلق شرقا أوسط جديدا"وأفاد"اتفاقات إبراهام فتحت الباب أمام حقبة تاريخية من السلام"ولفت إلى أن "الممر الواصل بين الهند وأوروبا سيشكل تحولا جذريا وتاريخيا"

ودعا نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى التخلي عن "تمجيد الإرهاب وبث الكراهية"وتابع"ادعو الفلسطينيين إلى الاعتراف بحق الشعب اليهودي في قيام دولته".

وفي حديثه عن التهديدات الإيرانية قال نتنياهو"إيران ستعمل على تقويض السلام"ويتهم طهران"بانتهاك الاتفاق النووي بدون فرض أي عقوبات عليها"وتابع"التهديد الذي يلوح في الأفق يستحق أفلام الخيال العلمي، لكنه يمكن أن يصبح نعمة".

وفي السياق وفي مقابلة لمحمد بن سلمان مع قناة "فوكس نيوز، بثت، الأربعاء المنصرم، قال إن حكومته "تقترب كل يوم من اتفاق مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد أعرب، أمس الخميس، عن تفاؤله إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وقال أن ذلك ممكن وقد يتم في أوائل عام 2024.