English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • نتنياهو من أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: السلام مع الدول العربية سيزيد احتمالات التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين

نتنياهو من أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: السلام مع الدول العربية سيزيد احتمالات التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين

i24NEWS

دقيقة 5
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة 22.09.2023.
AP Photo/Richard Drewرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة 22.09.2023.

نتنياهو"يجب ألا يحظى الفلسطينيون بحق النقض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية"وأضاف"نقترب من التوصل إلى السلام مع المملكة العربية السعودية"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطابه أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة،اليوم الجمعة، إن "إسرائيل تتقاسم مع الدول العربية الكثير من المصالح المشتركة مما سيسمح بالتوصل لسلام أوسع نطاقا" وتابع"السلام مع الدول العربية سيزيد احتمالات التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين".

Video poster

وأكد نتنياهو عل ىأنه"يجب ألا يحظى الفلسطينيون بحق النقض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية"وأضاف"نقترب من التوصل إلى السلام مع المملكة العربية السعودية، وسيفتح المجال أمام السلام في عموم المنطقة، والسلام بين السعودية وإسرائيل سيخلق شرقا أوسط جديدا"وأفاد"اتفاقات إبراهام فتحت الباب أمام حقبة تاريخية من السلام"ولفت إلى أن "الممر الواصل بين الهند وأوروبا سيشكل تحولا جذريا وتاريخيا"

ودعا نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى التخلي عن "تمجيد الإرهاب وبث الكراهية"وتابع"ادعو الفلسطينيين إلى الاعتراف بحق الشعب اليهودي في قيام دولته".

وفي حديثه عن التهديدات الإيرانية قال نتنياهو"إيران ستعمل على تقويض السلام"ويتهم طهران"بانتهاك الاتفاق النووي بدون فرض أي عقوبات عليها"وتابع"التهديد الذي يلوح في الأفق يستحق أفلام الخيال العلمي، لكنه يمكن أن يصبح نعمة".

Video poster

وفي السياق وفي مقابلة لمحمد بن سلمان مع قناة "فوكس نيوز، بثت، الأربعاء المنصرم، قال إن حكومته "تقترب كل يوم من اتفاق مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل". 

Video poster

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد أعرب، أمس الخميس، عن تفاؤله إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وقال أن ذلك ممكن وقد يتم في أوائل عام 2024. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق