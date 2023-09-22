بيان مشترك للصين وسوريا: بكين تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا

بيان مشترك"بكين تعارض الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية السورية والتدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية".

أعلن بيان مشترك للصين وسوريا، مساء اليوم الجمعة،أن "بكين تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا وأنّ البلدين أقامتا شراكة استراتيجية"وتابع"بكين تعارض الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية السورية والتدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية".

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ، قد قال وفق تقرير لشبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية عن الاجتماع، "سنعلن بصورة مشتركة اليوم إقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا، التي ستصبح محطة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية".وأضاف شي: "في مواجهة الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، الصين مستعدّة لمواصلة العمل مع سوريا، والدعم القوي المتبادل بينهما، وتعزيز التعاون الودّي، والدفاع بشكل مشترك عن الإنصاف والعدالة الدوليين".وأكد شي أنّ العلاقات بين البلدين "صمدت أمام اختبار التغيّرات الدولية وأن "الصداقة بين البلدين تعزّزت بمرور الوقت".

ومن جهته قال قال الرئيس السوري إنّ "هذه الزيارة مهمة بتوقيتها وظروفها حيث يتشكّل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار، ومن واجبنا جميعاً التقاط هذه اللحظة من أجل مستقبل مشرق وواعد".وأضاف "أتمنى أن يؤسّس لقاؤنا اليوم لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات".

وهذه أول زيارة رسمية للأسد منذ نحو عقدين إلى الدولة الحليفة، وفي وقت يجهد للحصول على دعم لإعادة إعمار بلاده التي دمرتها الحرب.والصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد خلال سنوات النزاع المستمر في بلاده منذ العام 2011، بعد روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق، واللتين تقدمان لها دعماً اقتصادياً وعسكرياً غيّر ميزان الحرب لصالحها.

وتندرج هذه الزيارة في إطار عودة الأسد تدريجا منذ أكثر من سنة إلى الساحة الدولية بعد عزلة فرضها عليه الغرب خصوصا بسبب قمعه الحركة الاحتجاجية في بلاده التي تطورت إلى نزاع مدمر.