تقرير : فشل خطط إقامة لقاء تاريخي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق في نيويورك

" يبدو أن بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تعرب عن شكوكها حول الغرض من الجلسة وتوقيتها، حسبما صرح مصدر دبلوماسي في المنطقة"

أكدر مصدر مطلعة، اليوم الجمعة، فشل عقد اجتماع تاريخي في نيويورك يجمع وزراء خارجية دول الخليج العربية وإيران والعراق في اللحظة الأخيرة، حيث أن "بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تعرب عن شكوكها حول الغرض من الجلسة وتوقيتها، حسبما صرح مصدر دبلوماسي في المنطقة"بحسب ما أفاد به موقع "أمواج ميديا" الإخباري.

وكان من المقرر أن يرأس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجلسةغدا السبت، لكن النزاع المتصاعد بين العراق والكويت أوقف هذه المساعي، وبما أن الاجتماع "غير مرجح" في هذه المرحلة، قال مصدر سياسي رفيع في نيويورك، إنه "يجري الإعداد لأسوأ السيناريوهات".

في حين أن صفقة تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة احتلت عناوين الأخبار مؤخراً، كان من المتوقع أن يكون اجتماع كبار الدبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق المقرر عقده هذا الأسبوع بمثابة إنجاز كبير للمشاركة الإقليمية.

وقالت مصادر مطلعة لـ "أمواج ميديا" إنه كان من المقرر في البداية أن تكون جلسة غدا السبت بمثابة وجبة غداء، ولكن تم تأكيدها لاحقًا على أنها عشاء. وتم إرسال دعوات رسمية إلى جميع المشاركين الثمانية في وقت سابق من هذا الشهر. وقال مصدر دبلوماسي إقليمي إن الجلسة ستعقد بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 الذي يدعو إلى إنشاء منتديات للحوار الإقليمي برئاسة الأمين العام غوتيريش.

في البداية، تعرضت المبادرة لانقسامات واضحة حول ما إذا كان يجب المضي قدمًا فيها في الوقت الحالي. وشددت مصادر دبلوماسية في المنطقة على أن إيران والسعودية – المنافسان الإقليميان اللذان اتفقا في مارس/أذار المنصرم، على تطبيع العلاقات بعد سبع سنوات من القطيعة – يدعمان الاجتماع.