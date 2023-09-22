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الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع تابعة لحركة حماس ردا على إطلاق بالونات حارقة

i24NEWS

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فلسطينيون في غزة يستعدون لإطلاق بالونات متفجرة وحارقة باتجاه إسرائيل، على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، في 21 أغسطس، 2020.
Fadi Fahd/Flash90فلسطينيون في غزة يستعدون لإطلاق بالونات متفجرة وحارقة باتجاه إسرائيل، على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، في 21 أغسطس، 2020.

ألموغ كوهين“أدعو [غالانت] إلى الرد بقبضة من حديد على هؤلاء الإرهابيين،و لن أقبل أن تصبح الأراضي المحيطة بغزة والنقب أرضا محروقة، الفناء الخلفي لدولة إسرائيل"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يستهدف مواقع تابعة لحركة حماس ردا على بالونات حارقة تحلق فوق الحدود، مما أدى إلى إشعال حريقين على الأقل في جنوب إسرائيل مساء اليوم الجمعة.

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وجاءت الحرائق المتعمدة في الوقت الذي قام فيه الفلسطينيون بالتظاهر شبه يوميي على السياج الحدود في الأسابيع الأخيرة.

وكان رجال الإطفاء من خدمات الإطفاء والإنقاذ والصندوق القومي اليهودي يكافحون الحرائق في المجلس الإقليمي أشكول. وقالت خدمات الإطفاء والإنقاذ إنه تم إخماد أحد الحرائق، فيما لم تتم السيطرة على الثاني بعد.

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ودعا عضو البرلمان عن حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، ألموغ كوهين في بيان، وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، قائلا “أدعو [غالانت] إلى الرد بقبضة من حديد على هؤلاء الإرهابيين،و لن أقبل أن تصبح الأراضي المحيطة بغزة والنقب أرضا محروقة، الفناء الخلفي لدولة إسرائيل. يجب تطبيق القانون بالتساوي في تل أبيب وعلى حدود غزة".

وهذه الحرائق هي الأولى التي تسببها البالونات الحارقة منذ عامين، حيث اندلعت المظاهرات الفلسطينية مرة أخرى على حدود غزة بعد ظهر اليوم الجمعة، لليوم السادس على التوالي.

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