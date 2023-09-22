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أمين عام مجلس التعاون الخليجي:"حل الدولتين هو المدخل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية"

i24NEWS

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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في موسكو في 10 يوليو 2023.
NATALIA KOLESNIKOVA / POOL / AFPالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في موسكو في 10 يوليو 2023.

جاسم البديوي"حل الدولتين هو المدخل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية" مشيرا إلى أن "العلاقات بين الدول الخليجية وإيران، تتجه نحو مزيد من التقارب"

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الجمعة، على أن "حل الدولتين هو المدخل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية" مشيرا إلى أن "العلاقات بين الدول الخليجية وإيران، تتجه نحو مزيد من التقارب"، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وكانت السعودية قد أبرمت اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إيران برعاية صينية، بعد 7 سنوات من القطيعة بين البلدين.

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